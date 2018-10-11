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الترجي الرياضي يمدد عقد لاعب الكرة الطائرة صدام الهميسي الى 2023

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:18 ص
الترجي الرياضي يمدد عقد لاعب الكرة الطائرة صدام الهميسي الى 2023
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محمد وليد الجموسي
 
اعلن الترجي الرياضي التونسي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت عن تمديد عقد لاعب الاستقبال لفريق اكابر الكرة الطائرة صدام الهميسي لموسمين إضافيين وذلك الى غاية موفى جوان 2023.

وحرصت الهيئة المديرة للترجي الرياضي في موسم المائوية على تعزيز الرصيد البشري لفريق الكرة الطائرة المتوج خلال الموسم الماضي بالثنائي المحلي (البطولة والكاس) من خلال التعاقد مع اكثر من لاعب بارز على غرار امان الله الهميسي من النجم الساحلي ومهدي قطاطة من اتحاد النقل الصفاقسي والليبي محمد الغول من نادي السويحلي الليبي والبرازيلي جيرالدو غويانو.

وكان الترجي الرياضي فاز في الجولة الافتتاحية من منافسات المرحلة الاولى لبطولة القسم الوطني /أ/ على ضيفه النادي الصفاقسي 3-0.
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