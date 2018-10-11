عاجل.. "الأرصاد" تكشف حقيقة وتفاصيل ضرب "إعصار لبان" مصر في الساعات المقبلة





قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن عاصفة "لبان" التي ضربت بحر العرب في الساعات الماضيىة، لن يكون لها أي تأثير ولو بنسبة 1% على مصر، مشددًا على كون مصر لن تتعرض لأي عواصف أو إعصار في الوقت الحالي، وذلك بسبب طبيعتها الجغرافية، حيث أن الأعاصير تتكون في المحيطات ومصر لا تطل على محيطات.





وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن مصر لن تتأثر بإعصار "لبان" مشيرًا إلى كون هذه العاصفة سيكون إتجاهها شرقًا فقط، وبالتالي لن تقترب من الغرب حيث البحر الأحمر ومن ثم مصر.





وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الأيام المقبلة ستكون بلا اضطرابات جوية، وهذا في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى كون درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض بشكل تدريجي.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في عمان، الأربعاء، ضرب إعصار قوي من الدرجة الأولى، البلاد خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن عاصفة "لبان" المدارية قد ضربت بحر العرب قبالة سواحل السلطنة، وبعدها تحول إلى إعصار ستصل قوته للدرجة الثانية ابتداءً من اليوم الخميس.



