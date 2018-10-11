على رأسهم زيدان وكونتي... 10 مدربين عالميين عاطلين عن العمل

أشارت تقارير صحفية أوروبية إلى وجود 10 مدربين عالميين عاطلين عن العمل، ينتظرون تولي أية مهمة خلال الفترة المقبلة.





وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوجد 10 من أفضل المدربين العاطلين عن العمل في القارة العجوز، في ظل النتائج السيئة لبعض الفرق الكبرى أمثال مانشستر يونايتد، وريال مدريد.





زين الدين زيدان

© RT .

وكيل "زيدان" يحسم الجدل حوله توليه تدريب مانشستر يونايتد خلفا لـ "مورينيو"

وأوضحت الصحيفة أنه يأتي في المركز الأول المدرب الفرنسي المتألق زين الدين زيدان، الذي استقال من تدريب ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي، حيث يعتقدون في بريطانيا أنه البديل الأول للبرتغالي جوزيه مورينيو، الذي ما زالت الشكوك تحوم حول استمراره في مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد.

أما الثاني فهو الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي رحل عن تشيلسي في نهاية الموسم الماضي، وتم ترشيحه لتدريب مانشستر يونايتد، وريال مدريد.





وثالثا يأتي الفرنسي آرسين فينجر، المدرب السابق لآرسنال، وتشير آخر التقارير إلى ارتباطه بقوة مع نادي موناكو الفرنسي، والذي من المرجح أن يقيل مدربه ليوناردو جارديم قريبا، كما تم ترشيحه لتدريب بايرن ميونخ بدلا من الكرواتي نيكو كوفاتش.





وهناك أيضا الفرنسي لوران بلان، المدرب السابق لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي لم يدرب أي فريق منذ عام 2016، وكان مرشحا لتعويض كونتي في تشيلسي، قبل أن يتولى ماوريسيو ساري المهمة.

وأما الهولندي بيتر بوش، مدرب فريقي بوروسيا دورتموند الألماني وأياكس الهولندي سابقا، وقد ابتعد عن التدريب منذ ديسمبر/كانون أول لعام 2017.





زين الدين زيدان

© RT .

خطوة جديدة تقرب زيدان من خلافة مورينيو

ويعد الإيطالي فيتشنزو مونتيلا، الذي كان مدربا سابقا في ميلان الإيطالي وإشبيلية الإسبانية، سادس المديرين الفنيين الذين لا يرتبطون حاليا بأي ناد، حيث لم يحقق نجاحات مع الفريقين.





كما أن الإيطالي كلاوديو رانييري، صاحب أسطورة ليستر سيتي في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، ورغم أن عمره وصل إلى 66 عاما إلا أنه ما زال لم يعلن اعتزاله وحرا دون عمل، بعدما غادر نادي نانت الفرنسي مؤخرا.





والمدرب الثامن فهو الدنماركي مايكل لاودروب، حيث كانت آخر محطاته مع الريان القطري والتي انتهت في يوليو/تموز من العام الجاري.





أما الإسباني كيكي سانشيز فلوريس أيضا عن عمل، فآخر محطاته كانت مع نادي إسبانيول الإسباني والذي رحل عنه في أبريل/نيسان من العام الجاري، بعد أن قضى عامين مع النادي الكتالوني، لكنه لم يستطع البقاء لفترة أطول بسبب تدهور أحوال الفريق معه.





وأخيرا، جاء الإسباني ميتشيل الذي سيرتبط اسمه مع نادي ريال مدريد طوال حياته كونه كان أحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي.



