فجر البريميرليج.. الحلقة (3) ميتروفيتش الصربي ذو الرأسيات القاتلة





ظهر المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب نادي فولهام الإنجليزي، بشكل مميز خلال مباريات فريقه بالبريميرليج، حيث سجل الكثير من الأهداف المؤثرة في مشوار فولهام.





ويقدم لكم "فجر البريميرليج" حلقات متنوعة عن نجوم تتألق في الدوري الإنجليزي، ولكنها غير مشهورة عند الجماهير.





ويعد مات ميتروفيتش هو نجم الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات "فجر البريميرليج".





كانت بداية تألق ميتروفيتش مع اندرلخت في موسم 2014/2015، حيث لعب 45 مباراة في جميع البطولات مع الفريق البلجيكي، وسجل 24 هدف وصنع 4 أهداف، خلال ذلك الموسم.





وانتقل اللاعب الصربي إلي نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في بداية موسم 2015/2016، وشارك مع الفريق بالبريميرليج في 34 مباراة، وسجل 9 أهداف وصنع 4 أهداف.





ولكن لم ينجح في التأقلم مع نيوكاسل تحت قيادة رافائيل بينيتيز، حيث لم يشارك بشكل أساسي في موسم 2016، وخرج علي سبيل الإعارة في موسم 2017 لنادي فولهام، وتألق بتسجيله 12 هدف يالتشامبيونشيب في 20 مباراة.





وصعد فولهام هذا الموسم إلي البريمييرليج بعد غياب طويل عن الأضواء، ونجح مسئولو الفريق في شراء ميتروفيتش بشكل نهائي من نيوكاسل يونايتد.





وشارك الصربي المجنون مع نادي فولهام هذا الموسم في 720 دقيقة، حيث سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدف وحيد في 8 مباريات.





ويحتل نادي فولهام في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط، وساهم ميتروفيتش في ثلثي أهداف الفريق بالبريميرليج، حيث سجل فريقه 9 أهداف بالدوري، وكان الصربي قد شارك في 6 منها.





واشتهر ميتروفيتش بالصربي المجنون، بسبب احتفاله الدائم عند إحراز الأهداف بعلامة الجنون.





يذكر ان ميتروفيتش قد تصدر قائمة هدافي منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم بستة أهداف، بينما سجل هدف وحيد في مونديال روسيا 2018.



