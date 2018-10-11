ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فجر البريميرليج.. الحلقة (3) ميتروفيتش الصربي ذو الرأسيات القاتلة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:22 ص
فجر البريميرليج.. الحلقة (3) ميتروفيتش الصربي ذو الرأسيات القاتلة
طباعة
أحمد عصام
 

ظهر المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب نادي فولهام الإنجليزي، بشكل مميز خلال مباريات فريقه بالبريميرليج، حيث سجل الكثير من الأهداف المؤثرة في مشوار فولهام.

ويقدم لكم "فجر البريميرليج" حلقات متنوعة عن نجوم تتألق في الدوري الإنجليزي، ولكنها غير مشهورة عند الجماهير.

ويعد مات ميتروفيتش هو نجم الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات "فجر البريميرليج".

كانت بداية تألق ميتروفيتش مع اندرلخت في موسم 2014/2015، حيث لعب 45 مباراة في جميع البطولات مع الفريق البلجيكي، وسجل 24 هدف وصنع 4 أهداف، خلال ذلك الموسم.

وانتقل اللاعب الصربي إلي نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في بداية موسم 2015/2016، وشارك مع الفريق بالبريميرليج في 34 مباراة، وسجل 9 أهداف وصنع 4 أهداف.

ولكن لم ينجح في التأقلم مع نيوكاسل تحت قيادة رافائيل بينيتيز، حيث لم يشارك بشكل أساسي في موسم 2016، وخرج علي سبيل الإعارة في موسم 2017 لنادي فولهام، وتألق بتسجيله 12 هدف يالتشامبيونشيب في 20 مباراة.

وصعد فولهام هذا الموسم إلي البريمييرليج بعد غياب طويل عن الأضواء، ونجح مسئولو الفريق في شراء ميتروفيتش بشكل نهائي من نيوكاسل يونايتد.

وشارك الصربي المجنون مع نادي فولهام هذا الموسم في 720 دقيقة، حيث سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدف وحيد في 8 مباريات.

ويحتل نادي فولهام في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط، وساهم ميتروفيتش في ثلثي أهداف الفريق بالبريميرليج، حيث سجل فريقه 9 أهداف بالدوري، وكان الصربي قد شارك في 6 منها.

واشتهر ميتروفيتش بالصربي المجنون، بسبب احتفاله الدائم عند إحراز الأهداف بعلامة الجنون.

يذكر ان ميتروفيتش قد تصدر قائمة هدافي منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم بستة أهداف، بينما سجل هدف وحيد في مونديال روسيا 2018.

المزيد عن: ميتروفيتش كورة كرة فجر البريميرليج صربيا رياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
النجوم
x
15:00
حرس الحدود
سموحة
x
15:00
الألومنيوم
طلائع الجيش
x
18:00
القناة
الاتحاد السكندري
x
18:00
بورتو السويس
الزمالك
x
21:00
م ش منية سمنود
مباريات دولية ودية - منتخبات
فرنسا - أساسي
x
20:00
أيسلندا - أساسي
ويلز - أساسي
x
20:45
أسبانيا - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
بولندا
x
20:45
البرتغال
روسيا
x
21:45
السويد
البطولة الرباعية الودية - السعودية
الأرجنتين
x
19:45
العراق
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/11/2018 4:20:03 AM