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المطربة الأردنية نداء شرارة تُهدي محمد صلاح أغنية "خليك انت أقوي" (فيديو)

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:19 ص
المطربة الأردنية نداء شرارة تُهدي محمد صلاح أغنية خليك انت أقوي (فيديو)
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علاء خليف
 

أشادت المطربة الأردنية نداء شرارة بالدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مؤكدة أنه أصبح فخر لكل العرب.

وأضافت "شرارة" في تصريحات لبرنامج "معكم" عبر فضائية "سي بي سي": " كل الوطن العربي أصبح فخور بمحمد صلاح وأسعدنا جميعًا .. وأصبح "صلاح" ابن لكل المنتخبات العربية".

وتابع: " أنا ليس من متابعي كرة القدم ولكنني احب كل انسان يحقق نجاحات ويرفع اسم بلده عاليًا وما يقدمه محمد صلاح شيئ مشرف جدًا جدًا وكل العرب فخورين به".

وأردف: " محمد صلاح مثال حي ونموذج رائع يجب أن يقتدي به كل شباب الوطن العربي".

وفي نهاية تصريحاتها قامت المطربة نداء شرارة بإهداء محمد صلاح اغنية تحمل اسم "انت اقوي يا محمد صلاح".

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