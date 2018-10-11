هتان باهبري يتحدث عن المشاركة في سوبر كلاسيكو

أكد نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، هتان باهبري، أن المشاركة في سوبر كلاسيكو، واللعب أمام منتخبات بحجم البرازيل والعراق، يمثل أفضل إعداد لبطولة كأس أمم آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات





وصرح هتان باهبري بأن الهدف من خوض المنتخب السعودي لمباريات ذات عيار فني عالٍ في بطولة سوبر كلاسيكو هو تحقيق الفائدة الفنية.





وتابع باهبري قائلًا: "الاحتكاك مع مدارس كروية مختلفة ذات مستويات فنية عالية تعد فرصة للوقوف على كافة الأمور الفنية في الملعب، بالإضافة إلى كونها تحضير مميز لبطولة مهمة مثل كأس أمم آسيا".





ومن المُقرر أن يواجه المنتخب السعودي نظيره البرازيلي، بعد غد الجمعة، على إستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، ثم يلعب مع العراق، يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر، في الملعب ذاته.



