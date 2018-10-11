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الهلال السعودي يستأنف تدريباته الجماعية.. ويواجه الباطن وديا

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:14 ص
الهلال السعودي يستأنف تدريباته الجماعية.. ويواجه الباطن وديا
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عمر عبد العزيز
 

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مساء اليوم الأربعاء تدريباته الجماعية، بعد أن أتم اللاعبون الإجازة التي منحهم إياها الجهاز الفني.

وركز المدير الفني جورجي جيسوس في الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية، حيث بدأ المران بتدريبات الجري حول الملعب بسرعات مختلفة.وفرض جيسوس تدريبات التمرير الدقيق والتحرك بدون كرة، واختتم المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

وحضر مران الفريق العاصمي، الأمير بندر بن ثامر عضو شرف النادي إلى جانب نائب رئيس النادي فهد الراشد.

ومن المقرر أن يواصل الهلال تدريباته الاعتيادية في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غد الخميس، ويخوض عند الساعة 5:45 من مساء يوم السبت المقبل مباراة ودية مع نظيره الباطن في مقر نادي الهلال.

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