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منتخب مصر للصالات يهزم العراق في أولمبياد الشباب بالأرجنتين

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:02 ص
منتخب مصر للصالات يهزم العراق في أولمبياد الشباب بالأرجنتين
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الفجر الرياضي
 
تمكن المنتخب الوطني لكرة الصالات، من تحقيق الفوز على العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الأولى، من أولمبياد الشباب المقامة في العاصمة الأرجنتينية بوينس يرس 2018.

بهذا الفوز الكبير ، يصل الفراعنة إلى 7 نقاط، في المجموعة التي يلعب من خلالها كل من الأرجنتين والعراق وبنما وسلوفاكيا.



 

المزيد عن: منتخب مصر مصر كورة كرة رياضة الارجنتين والعراق أولمبياد الشباب
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