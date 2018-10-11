مشاهدة مباراة فرنسا وأيسلندا بث مباشر اليوم الخميس 11-10-2018 في لقاء ودي
في
مواجهة مرتقبة يلتقي منتخب فرنسا بطل العالم مع نظيره الإيسلندي في الثامنة مساء
اليوم بتوقيت القاهرة 11-10-2018، على ملعب دو رودورو في المباراة الودية التي
تجمع بين الفريقين.
معلومات
عن المباراة:
يدخل منتخب فرنسا مباراة اليوم بحثا عن تدعيم زعامته للتصنيف العالمي للمنتخبات والذي تصدره عقب تتويجه بلقب بطولة كأس العالم بروسيا 2018، والذي فاز بها بعد تخطي كرواتيا في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وكانت
أخر مباراة يخوضها المنتخب الفرنسي في دوري الأمم الأوروبية، وكانت يوم الاحد 9
سبتمبر الماضي، وواجه فيها فريق المنتخب الهولندي في مباراة قد انتهت بفوز فرنسا
بهدفين بقدم كيليان مبابي والاعب اوليفيه جيرو مقابل هدف بقدم ريان بابل.
وعلى الجانب الأخر، فكانت أخر مباراة يخوضها فريق منتخب ايسلندا في مباراة دوري الامم الاوروبية، وكانت يوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر الماضي، وواجه فيها فريق المنتخب البلجيكي في مباراة قد انتهت بهزيمة منتخب ايسلندا بنتيجة 3-0 بقدم ايدين هازارد بضربة جزاء وهدفين للاعب روميلو لوكاكو.
التشكيل
المتوقع:
موعد
المباراة والقنوات الناقلة: