مشاهدة مباراة إسبانيا وويلز بث مباشر اليوم الخميس 11-10-2018 لقاء ودي

في مواجهة منتظرة يدخل منتخب إسبانيا تحت قيادة مديره الفني لويس إنريكي في مواجهة مثيرة أمام منتخب ويلز، في المباراة التي تقام بينهما في التاسعة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 11-10-2018 استعدادًا لخوض الفريقين مبارياتهم في دوري الأمم الأوروبية.





معلومات عن المباراة:

يقدم منتخب إسبانيا نتائج جيدة تحت قيادة مدربهم الجديد لويس أنريكي، سيدخلون هذا اللقاء ويأملون لتحقيق الفوز فيه بالرغم من انه لقاء ودي لكن يسبق مواجهة قوية ومرتقبة مع المنتخب الإنجليزي المقرر لها يوم 15 من الشهر الجاري، وذلك في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية، يذكر أن رفقاء سيرجيو راموس كانوا قد خاضوا مبارتين في دوري الأمم الأوروبية، يومي 8 و 11 من الشهر الماضي، وحققوا العلامة الكاملة والفوز في المبارتين أمام إنجلترا ووصيف كأس العالم 2018.

بينما سيدخل منتخب ويلز هذا اللقاء وسيسعى لتقديم عرض رائع وأداء مميز قبل مواجهة أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية المقرر لها يوم 16 من الشهر الجاري، الجدير بالذكر أن المنتخب الويلزي قد خاض مبارتين له في دوري الأمم الأوروبية، يومي 6 و 9 من الشهر الماضي، فاز في الأولى أمام أيرلندا وهزم في الثانية أمام الدنمارك، ويعتبر هذا اللقاء اختبار حقيقي لهم قبل مواجهة أيرلندا المقبلة في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ منتخب إسبانيا مباراة اليوم بتشكيل مكون من كلا من:دي خيا- خوسيه جايا - سيرخيو راموس - ناتشو - سيزار أثبليكويتا- داني سيبايوس - سيرجيو بوسكيتس - ساؤول نيجيز- ياجو اسباس - رودريجو مورينو - ماركو أسينسيو.

بينما سيخوض منتخب ويلز مباراة اليوم كالتالي: واين هينيسي- بن ديفيز - بول دوميت - جيمس تشيستر- ديكلان جون - جو ألين - أندي كينج - كريس جونتر- هاري ويلسون - سام فوكس - جاريث بيل.

موعد مباراة إسبانيا ضد ويلز والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة منتخبي إسبانيا وويلز في التاسعة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 11-10-2018 وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3