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مشاهدة مباراة روسيا والسويد بث مباشر اليوم الخميس 11-10-2018 في دوري الأمم الأوروبية

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 02:49 ص
مشاهدة مباراة روسيا والسويد بث مباشر اليوم الخميس 11-10-2018 في دوري الأمم الأوروبية
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يلتقي منتخبي روسيا والسويد في التاسعة الا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة B2 من دوري الأمم الأوروبية 2019،.

 

معلومات عن المباراة:

يبحث المنتخب السويدي عن أولى نقاطه في المجموعة بعد خسارته في الجولة الماضية من تركيا 2-3 على ملعبه، أما الدب الروسي يبحث عن مواصلة الانتصارات وتصدر المجموعة والوصول للنقطة السادسة والعلامة الكاملة، بعد تغلبه في الجولة الأولى على المنتخب التركي بنتيجة 2-1.

  

التقى المنتخبين من قبل في 26 مباراة، حقق المنتخب الروسي الفوز في 9 مباريات مقابل 7 مرات فوز للمنتخب السويدي والتعادل كان في 10 مباريات، سجل المنتخب السويدي في تلك المواجهات 29 هدف مقابل 44 هدف.

 

 موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة اليوم بين روسيا والسويد في التاسعة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة BEIN sports HD5.

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