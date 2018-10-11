مشاهدة مباراة روسيا والسويد بث مباشر اليوم الخميس 11-10-2018 في دوري الأمم الأوروبية

يلتقي منتخبي روسيا والسويد في التاسعة الا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة B2 من دوري الأمم الأوروبية 2019،.

معلومات عن المباراة:

يبحث المنتخب السويدي عن أولى نقاطه في المجموعة بعد خسارته في الجولة الماضية من تركيا 2-3 على ملعبه، أما الدب الروسي يبحث عن مواصلة الانتصارات وتصدر المجموعة والوصول للنقطة السادسة والعلامة الكاملة، بعد تغلبه في الجولة الأولى على المنتخب التركي بنتيجة 2-1.

التقى المنتخبين من قبل في 26 مباراة، حقق المنتخب الروسي الفوز في 9 مباريات مقابل 7 مرات فوز للمنتخب السويدي والتعادل كان في 10 مباريات، سجل المنتخب السويدي في تلك المواجهات 29 هدف مقابل 44 هدف.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة اليوم بين روسيا والسويد في التاسعة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة BEIN sports HD5.