عاجل.. موعد انقطاع الإنترنت اليوم عن العالم





كشفت مصادر بوزارة الاتصالات، عن حقيقة ما تردد حول انقطاع شبكة الإنترنت عن العالم، بما في ذلك مصر، مؤكدة أنه لا أساس له من الصحة.





وقالت إن منظمة "الإيكان" تجري اليوم الخميس، بعض التحديثات وتغيير مفاتيح التشفير التي تساعد على حماية نظام أسماء النطاقات على الإنترنت، مشيرة إلى أنه قد يواجه بعض مستخدمي الإنترنت صعوبة في بعض صفحات الإنترنت خلال فترة لا تتعدى 48 ساعة من استبدال المفتاح، وأن هذه النسبة لن تتعدى 1% من إجمالي المستخدمين حول العالم.





كما انتشرت كثير من التقارير التي تقول إن خدمات الإنترنت حول العالم ربما تنقطع، اليوم، واختلف كثيرون حول حقيقة تلك التقارير، وهل هي حقيقة أم أنها كغيرها الكثير لن تتخطى حاجز الشائعات إلى منطقة الحقيقة.





وبين موجة واسعة من التكهنات، أعنلت شركة "الإنترنت للأرقام والأسماء الممنوحة- i cann"، المختصة في توزيع وإدارة عناوين "iP" وأسماء المجال وتخصيص أسماء المواقع العليا في جميع أنحاء العالم، نهاية الشهر الماضي، تغيير مفاتيح الأمان التى تحمي جزءً هامًا من الإنترنت- حسب موقع "red hat" التقني.





والمفتاح المقصود موجود منذ 15 يوليو 2010، ومن المقرر استبداله بمفتاح جديد اليوم 11 أكتوبر 2018، في تمام الساعة 16:00 بالتوقيت العالمي المنسق.





وإذا سارت الأمور على ما يرام، فإن المستخدمين والمشغلين لن يلاحظوا شيئًا على الإطلاق، إذ تنسق الشركة مع فريق مهام هندسة الإنترنت وموردي نظام أسماء النطاقات وموردي أنظمة التشغيل، ومشغلي نظام أسماء النطاقات لضمان أن يكون هذا التغيير هادئًا قدر الإمكان.





لكن يتوقع أن يكون هناك عددا قليلا من الخوادم القديمة أو الحاويات المنسية وغير المشكوك فيها ستواجه مشكلات.





وبحسب موقع "i cann" الرسمي، يشير تحليل البيانات إلى أن أكثر من 99٪ من المستخدمين لن يتأثروا بالعملية وستظل الخدمة فعالة لديهم.



