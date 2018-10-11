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اليوم.. تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا بالتجمع الخامس

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 02:37 ص
اليوم.. تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا بالتجمع الخامس
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الفجر الفني
 
يجرى المطرب تامر حسنى بروفته النهائية لحفله الغنائى الجديد والذى يقام غدًا داخل إحدى الجامعات الخاصة بالتجمع الخامس. 

ومن المتوقع أن يشدو تامر حسنى بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب جمهوره وتحديدًا من ألبومه الأخير "عيش بشوقك" والذى حقق نجاحا كبيرا عبر اليوتيوب وضم عديدا من الاغانى منها "100 وش وكفياك اعذار وانت معايا ولولاك حبيبى". 

يذكر ان آخر أعمال تامر حسنى بخلاف ألبومه الاخير "عيش بشوقك" حيث شارك بفيلم البدلة فى الموسم الاخير والذى حصد فيها المركز الاول.
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