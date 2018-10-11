أكرم توفيق يخضع للفحص الطبي بالمنتخب الأوليمبي

يخضع أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي اليوم داخل صفوف المنتخب الإوليمبي، بعد شكواه من آلام العضلة الخلفية.





وكان توفيق، تعرض لإصابة خفيفة مع فريقه أمام الترسانة، مساء أمس والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.



