أكرم توفيق يخضع للفحص الطبي بالمنتخب الأوليمبي
الخميس 11/أكتوبر/2018 - 02:27 صمحمد الصو
يخضع أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي اليوم داخل صفوف المنتخب الإوليمبي، بعد شكواه من آلام العضلة الخلفية.
وكان توفيق، تعرض لإصابة خفيفة مع فريقه أمام الترسانة، مساء أمس والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.
وغادر المنتخب الإوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني إلى الإمارات، من أجل خوض مواجهتين وديتين أمام المنتخب الإماراني يومي 12 و 15 أكتوبر الجاري، استعدادًا لبطولة الإمم الإفريقية تحت 23 عامًا بالقاهرة العام المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.