معز الدين السبكي: يجب تعديل قانون الإجراءات الجنائية



وأضاف "السبكي"، في تصريحات لقناة dmc الفضائية، أنه على سبيل المثال عندما يتم الحكم على شخص ما غيابيا، فيتم القبض عليه، ليقدم بعدها معارضة ويخرج من الحبس، ثم تعاد محاكمته.



وتابع مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالجيزة سابقا، أنه بعد ذلك يصدر عليه حكم آخر فيقدم استئناف، ويخرج، وبعدها يتم القبض عليه مرة أخرى فيقدم معارضة استئنافية، مشيرا إلى أن ذلك بطء في التقاضي.



قال اللواء معز الدين السبكي، مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالجيزة سابقا، إنه يجب تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لأنه يسبب بطئ العدالة بسبب كثرة درجات التقاضي.