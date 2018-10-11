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الملامح الأولى لشخصية مصطفى شعبان في "بيت راضي"

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:30 ص
الملامح الأولى لشخصية مصطفى شعبان في بيت راضي
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الفجر الفني
 
تتواصل التحضيرات الخاصة بمسلسل "بيت راضي" للنجم مصطفى شعبان بعدما أعلن بطل العمل عبر صفحته الرسمية فيس بوك، من خلال فيديو يجمعه بمؤلف وكاتب العمل محمد سيد بشير عن مسلسله الجديد بعد نجاحهما في مسلسل "أيوب"، الذي عرض في رمضان الماضي.

يظهر مصطفى شعبان فى أحداث العمل بشخصية تاجر كبير يعمل فى السوق، ولم يتم تحديد التجارة التى يعمل بها حتى الآن.

ويقوم المخرج أحمد صالح بترشيح باقى أبطال العمل الذين يشاركون شعبان فى البطولة، ويقوم مؤلف العمل محمد سيد بشير بتسليم الحلقات الأولى للجهة المنتجة خلال أسبوع تقريبًا، ليبدأ صناع العمل بمعاينة الديكورات لبدء التصوير فى شهر ديسمبر المقبل، بعد انتهاء التعاقدات مع النجوم.

جدير بالذكر أن الفنان مصطفى شعبان، شارك فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "أيوب"، وشاركه البطولة كل من الفنانة آيتن عامر، هنا الزاهد، محمد دياب، ميرهان حسين، محمد لطفى، محمد على رزق، زكى فطين عبد الوهاب، حسنى شتا، سلوى عثمان، تأليف محمد سيد بشير، إنتاج تامر مرسى وإخراج أحمد صالح.
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