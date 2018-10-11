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كوتينهو يتحدث عن مواجهة السعودية

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:49 ص
كوتينهو يتحدث عن مواجهة السعودية
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عمر عبد العزيز
 

صرح النجم الدولي البرازيلي فيليب كوتينهو، أنه معروف عن المُنتخب السعودي الاصرار والتركيز، وهذا الأمر سيُشكل تحدياً لمنتخب بلاده.

وقال كوتينهو في تصريحات صحفية بعد الوصول للرياض: "لقائنا المقبل لن يكون سهلاً حتى ولو كانت معرفتنا بالمُنتخب السعودي محدودة. لديهم مجموعة لاعبين ستقدم افضل ما لديها".

ومن المقرر أن يشارك منتخب السيليساو في الدورة الرباعية الودية الدولية "السوبر كلاسيكو"، بالمملكة العربية السعودية، بجانب منتخبات السعودية، الأرجنتين، العراق.

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