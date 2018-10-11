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مختار غباشي: سيكون هناك دورا لـ"اليونان وقبرص" في القضية الفلسطينية بعد قمة اليوم

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:39 ص
مختار غباشي: سيكون هناك دورا لـاليونان وقبرص في القضية الفلسطينية بعد قمة اليوم
الدكتور مختار غباشي
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القمة الثلاثية التي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بين مصر وقبرص واليونان، تحدثت في ثلاثة قضايا إقليمية هامة، وهي وجود دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، والحديث عن الأزمة الليبية.

وأضاف غباشي" في لقاء مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة TEN الفضائية، أن الخمس قمم الماضية كانت تهدف للتوافق على إدارة منتدى حقول شرق المتوسط بعيدا عن أي نزاعات إقليمية، ولكن في القمة السادسة الأمور اختلفت، وانتقل الحديث لكي يكون لهم دور في حلحلة قضايا الشرق الأوسط.

وتابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هذا يأتي في الوقت الذي يرى فيه البعض أن القضية الفلسطينية انتهت، ولكن سيكون هناك دورًا لـ"اليونان وقبرص" في القضية الفلسطينية بعد قمة اليوم.
المزيد عن: مصر بدال القمة السادسة اقليمي
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