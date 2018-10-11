نضال الشافعي ينضم لـ"البيت الأبيض" مع نجلاء بدر وخالد الصاوي

انضم بشكل رسمى الفنان نضال الشافعى إلى أسرة مسلسل "البيت الأبيض"، الذى يخرجه تامر حمزة، والعمل يضم 20 نجما ونجمة خلال أحداثه، وهو نوع جديد من المسلسلات من حيث فكرته والرؤية الفنية التى يقدمها صناع العمل.





وتبحث الشركة حاليا انضمام شخصيتين نسائيتين هما الفنانة ميرفت أمين والفنانة لبلبة، حيث أن النجمتين فى مرحلة قراءة السيناريو، حيث يعقد مخرج العمل تامر حمزة جلسات عمل مع الشركة المنتجة لوضع اللمسات الأولية من أجل انطلاق التصوير، فضلا عن ترشيح باقى الأدوار الثانوية، حيث أوشكت الشركة على الانتهاء من التعاقد مع أغلب الأدوار الرئيسية.





نضال الشافعى يصور حاليا فيلمه الجديد "زنزانة 7" مع النجم أحمد زاهر، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى بطولته علا غانم، مايا نصرى، محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ومنى منير.





وينتظر نضال الشافعى عرض مسلسله "السر" مع النجمة وفاء عامر، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدى.