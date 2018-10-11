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تعرف على أسماء "الوايت نايتس" المخلي سبيلهم اليوم بتهمة حيازة مفرقعات

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:27 ص
تعرف على أسماء الوايت نايتس المخلي سبيلهم اليوم بتهمة حيازة مفرقعات
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مروة هيكل
 

قررت محكمة جنايات الجيزة قبول الاستئناف المقدم من 5 متهمين من مشجعي الزمالك- وايت نايتس- بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية رقم 434 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا.. وقررت اخلاء سبيلهم بكفالة 2000 جنيه لكل منهم

 

وهم كل من :

 

احمد علاء عباس

جمال محمد جمعة

محمد محمد رجب

محمد عزت محمد

محمد رأفت سيد

 

ووجهت النيابة للمتهمين، اتهامات بحيازة مفرقعات "شماريخ وألعاب نارية"، وسلاح أبيض، والانضمام إلى جماعة إرهابية.


وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عدد من مشجعي نادي الزمالك، تزامناً مع ذكرى أحداث استاد الدفاع الجوي، التي أسفرت عن مقتل 20 مشجعًا.

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