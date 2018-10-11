لأول مرة.. النمساوي ديفيد هالبوك بمهرجان القاهرة الدولي للجاز

يستعد الموسيقى النمساوى ديفيد هالبوك لإحياء أولى حفلاته الموسيقية فى مصر، وذلك على مسرح الجامعة الأمريكية فى التجمع، فى السابعة والنصف مساء السبت المقبل.





ويضع هالبوك مسك الختام على فعاليات ثالث أيام النسخة العاشرة من مهرجان القاهرة الدولى للجاز، والذى يضم هذا العام توليفة موسيقية منوعة من 14 دولة، منها هولندا وسويسرا وألمانيا وفنلندا، باحتضانه أكثر من 20 حفلة موسيقية على مدار 4 أيام متتالية، ويشارك ديفيد خلال الحفل بفرقتة الثلاثية المكونة من بيانو، باص توبا وساكسفون فى تركيبة موسيقية غير معتادة.



