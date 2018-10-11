الخزري يوجه ضربه قاسية للمنتخب التونسي قبل مواجهة النيجر





تعرض التونسي وهبي الخرزي نجم فريق سانت إيتيان الفرنسي، لإصابة قاسية على مستوى القدم خلال مواجهة فريقه أمام ليل، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الفرنسي.





وجاءت إصابة اللاعب، لتوجه ضربة قاسية للمنتخب التونسي، والذي يستعد لمواجهة النيجر، بالتصفيات الإفريقية نظرًا للنقص العددي في ظل التأكد من غياب علي معلول ويوسف المساكني، للإصابة.





ومن المقرر أن يخضع الخرزي، للكشف الطبي بمعسكر نسور قرطاج اليوم، لتحدسد موقفه من المشاركة أمام النيجر، من عدمه.





ويلتقي المنتخب التونس النيجر، مساء السبت المقبل على الملعب الإوليمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون، منتصف العام المقبل.



