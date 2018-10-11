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نادين عامر ترافق شيرين عبدالوهاب بحفل أمستردام

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:15 ص
نادين عامر ترافق شيرين عبدالوهاب بحفل أمستردام
نادين عامر
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الفجر الفني
 
تحيى الفنانة العراقية نادين عامر، حفلًا غنائيًا فى العاصمة الهولندية "أمستردام" إلى جانب الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، التى تقوم بجولة أوروبية، وذلك يوم 27 أكتوبر 2018، على مسرح "أمستردام راى" Amsterdam RAI Theater الذى يعد من أهم وأرقى المسارح فى أوروبا.

وبهذا الحفل تكون نادين عامر أول فنانة عراقية تقف على مسرح Amsterdam RAI Theater فى هولندا، حيث أبدت سعادتها بأن تحيى حفلها بجانب الفنانة شيرين وقالت: "سعادتى كبيرة بالوقف أمام الجمهور العربى فى هولندا، وإحيائى حفلًا ضخمًا إلى جانب النجمة الكبيرة شيرين، التى نفتخر بها وبما تقدمه من أعمال غنائية"، مؤكدة أنها ستفخر بأن تكون أول فنانة عراقية تقف وتغنى على مسرح امستردام راى، حيث ستقدم مجموعة من أغنياتها إلى جانب عدد من الأغنيات التى ستحضرها من أجل الحفل برفقة الفرقة الموسيقية.

وشكرت نادين عامر جميع الجمهور على ما تلقته من آراء حول أغنيته المنفردة الأخيرة "سكر زيادة" التى قدمتها من اللون الموسيقى الخليجى من كلمات الشاعر كاظم السعدى، والحان الفنان سعدون الشامى، وتوزيع أرشد كاظم، ومكس وماسترنغ لمهندس الصوت محمد عصمت، وقامت بتوجيع شكرها الخاص لجميع من شاركها فى الأغنية من موسيقيين وإداريين وإعلاميين والجمهور على آرائه الإيجابية.
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