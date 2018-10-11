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عرض ومناقشة فيلم "احنا المصريين الأرمن" ١٩أكتوبر

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:06 ص
عرض ومناقشة فيلم احنا المصريين الأرمن ١٩أكتوبر
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شيماء عطية
 
يعرض نادي الشرق الأدنى للأرمن بشبرا فيلم "احنا المصريين الأرمن"، في السابعة مساء الجمعة ١٩ أكتوبر بحضور صناع الفيلم، ويلي عرض الفيلم ندوة مع المخرج وحيد صبحي والباحثة والمنتج الفني حنان عرت.

حاز الفيلم على العديد من الجوائز ابرزها جائزة افضل فيلم وثائقى فى المهرجان القومى للسينما المصرية ٢٠١٧ وجائزة افضل فيلم وثائقى تسجيلى فى لوس انجلوس ٢٠١٧، وتم عرض الفيلم فى مهرجانات دولية منها مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، مهرجان امستردام الدولى للافلام الوثائقية، مهرجان كرامة لافلام حقوق الانسان عمان الاردن، مهرجان يريفان الدولى للسينما ارمينيا، مهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية و القصيرة، مهرجان الاقصر للسينما الافريقية، مهرجان وهران للافلام العربية الجزائر.
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