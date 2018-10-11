الهلال السعودي يكشف عن طبيعة ومدة غياب الخماسي المصاب





كشف نادي الهلال السعودي، عن طبيعة إصابات خماسي الفريق الأول، موضحاً المدد الزمنية التي يحتاجها اللاعبون، بافيتمبي جوميز ونواف العابد وعبدالله الحافظ ومختار فلاته وعبدالملك الخيبري.





وأشار الحساب الرسمي للنادي العاصمي، أن جوميز يجري برنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لتمزق في العضلة الأمامية مبيناً أن اللاعب يحتاج لمدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، فيما بين أن العابد يجري خلال هذه الفترة برنامج تأهيلي يتضمنه تدريبات بالكرة، مبيناً أن تحديد مدة البرنامج بناءً على استجابته للعلاج.





وأنهى عبدالله الحافظ برنامجه العلاجي ويشارك تدريجياً في التدريبات الجماعية، أما اللاعب الخيبري الذي تعرض لكسر إجهادي في الساق، فقد أنهى برنامجه ويشارك في التدريبات الجماعية، مشيراً إلى أن مختار فلاته يستمر في برنامجه التأهيلي لمدة لا تقل عن شهر من تاريخ اليوم إثر تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.



