مجانا| مشاهدة مباراة الارجنتين والعراق الخميس 11-10-2018| BEIN SPORTS| yalla shoot| كورة لايف| بث مباشر بدون تقطيع

ينتظر كل مشجعي كرة القدم في الخليج العربي والعالم موعد إنطلاق بطولة السعودية الودية 2018 والتي ستنطلق خلال الفترة من 12 حتي 16 أكتوبر 2018 وستكون خلال فترة التوقف الدولية لكل دوريات العالم وأيام الفيفا، أسماء المنتخبات المشاركة في بطولة السعودية الودية 2018 هي السعودية والبرازيل والأرجنتين والعراق، تشارك المنتخبات في البطولة الدولية بكل نجومها، فسيتقدم منتخب التانجو الأرجنتيني النجم ليونيل ميسي وأجويرو وباقي النجوم، كما سيتقدم منتخب السامبا النجم الكبير نيمار دا سيلفا، كل منتخب سيشارك في البطولة سيحصل على مليون دولار إلى جانب أن تذاكر السفر من وإلى السعودية ومصاريف الإقامة ستكون مجانا على حساب اللجنة المنظمة للبطولة.

بطاقة مباراة الارجنتين والعراق:

· الفريقين : العراق والأرجنتين

· المناسبة : البطولة الرباعية الدولية

· موعد اللقاء : الخميس - 2018 - 10 - 11

· التوقيت : 9:00 م بتوقيت مكة وبغداد

· ملعب اللقاء : أستاد فيصل بن حمد

· القناة الناقلة : KSA SPORT 1 العراقية الرياضية

· معلق اللقاء : فهد العتيبي

مواعيد مباريات العراق في بطولة السعودية الودية 2018 هي أهم ما يشغل الجماهير في كل مكان الآن وذلك بعد موافقة الاتحاد العراقي لكرة القدم على الاشتراك في البطولة سميًا ليكون رابع المنتخبات المشاركة، كما تتساءل الجماهير عن القنوات الناقلة لبطولة السعودية الودية 2018 حيث من المرتقب أن تنقل مباريات الدورة مباشرة قنوات KSA sport المفتوحة والمجانية، البطولة ستحظى بمتابعة عالمية حيث ستشهد مقابلة البرازيل والأرجنتين في مدينة جدة السعودية وعلى ملعب الجوهرة.