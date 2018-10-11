كريم عبدالعزيز ينتهي من تصوير أول أسبوع من "نادي الرجال السري"

انتهى النجم كريم عبد العزيز من تصوير الأسبوع الأول من فيلمه "نادى الرجال السرى"، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى موسم عيد الفطر المقبل 2019، وكتبه أيمن وتار، ويخرجه خالد الحلفاوى، فى أول تعاون بينهما فى على صعيد السينما.





ويواصل كريم التصوير خلال الفترة المقبلة بكثتفة، خاصة أن كريم يستعد مباشرة للجزء الثانى من فيلم "الفيل الأزرق" مع شركة سينرجى فيلمز للمنتج تامر مرسى برئاسة أحمد بدوى.





يذكر أن فيلم "نادى الرجال السرى" تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوى، وبطولة كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى ونسرين طافش، وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، ويعود كريم بالفيلم إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم "الفيل الأزرق" عام 2014 تأليف احمد مراد وإخراج مروان حامد وشارك فى بطولته خالد الصاوى ونيللى كريم ولبلبة شيرين رضا ومحمد ممدوح، وآخرون، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.