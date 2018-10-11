نجم الكرة السعودية السابق: هذه هي اللحظات الأجمل في مسيرتي.. وفخور بالتسجيل في مرمى البرازيل





كشف النجم الدولي السعودي السابق مرزوق العتيبي، أن بطولة كأس العالم للقارات عام 1999م كانت أفضل وأجمل لحظاته الكروية في الملاعب، وخاصة أن تألقه في تلك البطولة توّجه بعدد من الجوائز الفردية من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).





وقال نجم الكرة السعودية السابق في تصريحات صحفية: "كرمني فيفا بعد تبك البطولة بجائزتي الهداف وثالث أفضل لاعبي البطولة، جوائز فيفا بعيدة عن المجاملة وخاضعة لمعايير مهنية مرتفعة بعيدًا عن تصويت الجماهير، قبل بداية بطولة القارات 2013 قدم فيفا عرضًا مرئيًّا لأفضل لاعبي البطولة على مدار تاريخها وحللت في المرتبة الخامسة بين نخبة من أفضل الأسماء العالمية".





وتابع: "التسجيل في البرازيل فخر لأي مهاجم، في ذلك الوقت كانت منتخب البرازيل يملك رونالدينو وزي روبيرتو وديدا وإيمرسون، طموح أي مهاجم اللعب ضد مثل هذه المنتخبات فما بالك بالتسجيل، حسب ما أعرف أن ماجد عبدالله يملك هدفًا ضد البرازيل، وأنا أملك هدفين، وهذا قمة الفخر".





واختتم: "وُفقت في مسيرتي بخدمة الوطن عبر كرة القدم، وحصدت جوائز عالمية من فيفا وفخور بما قدمته لبلدي ورياضته، اليوم أُطالب الإعلام بالالتفات لنجوم الماضي والاستفادة من خبراتهم وإبراز انجازاتهم لما فيه فائدة للجيل الشاب الحالي للسير على خُطى من سبقوهم".



