مشاركة 25 فيلمًا في الدورة الثانية لمهرجان الكويت السينمائي

بعد أن تأجلت عدة أشهر تنطلق الدورة الثانية من مهرجان الكويت السينمائى فى الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر بمشاركة 20 فيلما قصيرا وخمسة أفلام روائية طويلة، ويبلغ إجمالى الجوائز المالية للمهرجان 66.5 ألف دينار كويتى (نحو 219 ألف دولار) تتوزع على 6 جوائز.





ويأخذ المهرجان الذى انطلقت دورته الأولى فى مارس 2017 طابعا محليا، ويهدف إلى دعم وتشجيع المواهب الكويتية الشابة فى صناعة السينما.





وتحتفى الدورة الثانية بالإعلامى الراحل عبد الله المحيلان الذى اختير "شخصية المهرجان" الذى ينظمه المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب.





وقال عيسى الأنصارى، الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، إن اختيار المحيلان "يأتى تكريما ووفاء لجيل الإعلاميين والفنانين الذين قدموا الكثير للثقافة والفنون والآداب فى البلاد".





وقالت فاطمة الحسينان المديرة الفنية للمهرجان فى المؤتمر، إن برنامج الدورة الثانية يشمل أربع محاضرات سينمائية وثلاث ورش عمل.





وأضافت أن المهرجان سيكرم فى الافتتاح المصور توفيق الأمير الذى قام بتصوير (بس يا بحر) عام 1972، وكذلك المخرج حافظ عبد الرزاق "لما له من دور كبير فى فترة الستينات والسبعينات والثمانينات".





يقام حفل الافتتاح على مسرح مكتبة الكويت الوطنية ويشمل عرض خمسة أفلام قصيرة هى (الجزء المفقود) إخراج أحمد الخضرى و(أرياتا) إخراج أحمد التركيت و(لمياء خونده) إخراج خالد الريس و(شاى حليب) إخراج مشعل مساعد خالد و(فى داخلي) إخراج عبد العزيز البلام.