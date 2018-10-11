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كورة لايف | يلا شوت | مباراة مثيرة الزمالك ومنية سمنود بث مباشر (مجانا)| كورة ستار | بين ماتش لايف

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 12:51 ص
كورة لايف | يلا شوت | مباراة مثيرة الزمالك ومنية سمنود بث مباشر (مجانا)| كورة ستار | بين ماتش لايف
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محمد الشيخ
 

كورة لايف | يلا شوت | مباراة مثيرة الزمالك ومنية سمنود بث مباشر (مجانا)| كورة ستار | بين ماتش لايف

يقدم الفجر الرياضي، خدمة بث مباشر - مشاهدة مباراة الزمالك ومنية سمنود – كأس مصر، بث مباشر مباراة الزمالك  ومنية سمنود تشاهدونها عبر قناني نايل سبورت وأون سبورت، مشاهدة مباراة الزمالك  ومنية سمنود ضمن منافسات كأس مصر، حيث يمكن لمتابعي الفجر الرياضي، مشاهدة مباراة الزمالك  ضد منية سمنود في بث مباشر وحي عبر الموقع بطريقة سهلة وبدون تقطيع للبث المباشر.

                                

موعد مباراة الزمالك  ومنية سمنود:            

مباراة الزمالك ومنية سمنود تتابعونها مباشرة اليوم عبر قنوات أون سبورت ونايل سبورت في تمام الساعة 21:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 22:00 بتوقيت السعودية ضمن منافسات دور الـ32 لكأس مصر.

                                

 تشكيل الزمالك :

 محمود جنش، بهاء مجدي - محمود علاء - محمود حمدي - حمدي النقاز، فرجاني ساسي -طارق حامد، محمود عبد المنعم كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن، كابونجو كاسونجو

               

يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك  ومنية سمنود في كأس مصر | كورة لايف | رابط مشاهدة مباراة الزمالك .. مشاهدة مباراة الزمالك  ومنية سمنود بث مباشر.. لايف HD مشاهدة مباراة الزمالك  ومنية سمنود بث مباشر اليوم الخميس الموافق 11-10-2018 كورة اون لاين لايف | نقل مباشر مباراة الزمالك  ومنية سمنود بدون تقطيع كورة جول لجميع مباريات اليوم جوال يوتيوب باكثر من جودة حصريا على كورة لايف.

 

شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك  ومنية سمنود من هنـا :

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