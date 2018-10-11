3 أعمال جعلت أمير كرارة بين نجوم الصف الأول

عقب انتهاء عرض مسلسل "الطبال"، وبالتحديد خلال عيد الفطر عام 2016، كان النجم أمير كرارة يعيش مرحلة غير طيبة فى حياته الفنية، محبطا مكتئبا مما لحق به جراء مسلسله الأخير، الذى فشل فى جذب الإعلانات، ولم يكن بقدر المستوى لا جماهيريا ولا حتى نقديا، مرت الأيام والأشهر حتى جاء الاستعداد للجزء الأول من مسلسل "كلبش"، قصة يوسف حسن يوسف، سيناريو وحوار باهر دويدا، وإخراج بيتر ميمى، وقتها واجه صعوبات فى خروج هذا العمل إلى النور، بل توقف مرات عديدة خلال فترة تصويره، وتغير مخرجه عدة مرات حتى تم الإستقرار فى النهاية على بيتر ميمى.

جاء موعد منافسة "كلبش 1" فى سباق رمضان 2017، ومع بداية عرض الحلقات الأولى، أصبح المسلسل حديث الجمهور فى الشارع والشباب على السوشيال ميديا والبنات فى النوادى والسيدات فى المنازل، ليتفاجئ "كرارة" نفسه من رد فعل الجمهور الذى فاق توقعاته هو وباقى صناع العمل بكثير فالجميع يتحدث عن المسلسل بل ويحتل المرتبة الأولى فى نسب المشاهدة، ومع النجاح الكبير للعمل تحمس صناعه ومعهم المنتج الكبير تامر مرسى، لتقديم جزء ثان من المسلسل، وبالفعل تم التحضير له جيدا على مدار أشهر طويلة، ورصدت شركة سينرجى ميزانية مفتوحة له، وانضم للجزء الثانى أبطال جدد بجانب صناع الجزء الأول الرئيسيون، وخرج المسلسل فى أبهى حالاته، ليواصل نجاحه، ويتخطى الجزء الثانى نجاح الأول بكثير.

بين جزأين "كلبش"، وعقب النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول من المسلسل تهافت على "كرارة" منتجو السينما، وفى مقدمتهم المنتج محمد السبكى، والذى سارع للتعاقد مع النجم أمير كرارة ومخرجه بيتر ميمى على فيلم "حرب كرموز"، عن قصة كتبها هو، وبالفعل تم تقديم الفيلم ونافس به كرارة فى موسم عيد الفطر السينمائى الماضى، وحقق نجاح كبير للغاية، حيث وصلت إيراداته إلى مايقرب من 60 مليون جنيه، ليصبح أحد أبرز الأفلام الأعلى فى تاريخ السينما المصرية فيما يتعلق بالإيرادات.

ويوم 10 أكتوبر يحتفل النجم أمير كرارة بعيد ميلاده الـ 41، معلنا عن بدايته مرحلة جديدة فيما يتعلق بحياته الفنية، حيث يواصل حاليا تحضيراته لأكثر من مشروع سينمائى، فضلا عن إستعداده للجزء الثالث من مسلسله "كلبش".