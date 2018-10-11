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اليوم.. المنتخب الوطني يخوض مرانه الأخير على ملعب السلام

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 12:47 ص
اليوم.. المنتخب الوطني يخوض مرانه الأخير على ملعب السلام
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محمد الصو
 

يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، تدريباته مساء اليوم على ملعب السلام استعدادًا لمواجهة سوازيلاند، بالتصفيات الإفريقية.

وكان أجيري، رفض خوض تدريبات الفراعنة على ملعب السلام منذ بداية معسكره، بعد تسجيل اعتراضه على أرضية المعلب، عقب مشاهدتها خلال مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي المنتخب الوطني سوازيلاند، مساء الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون، منتصف العام المقبل.

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