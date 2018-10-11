بث مباشر يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة الارجنتين والعراق في بطولة سوبر كلاسيكو الودية | يوتيوب الاسطورة لايف بدون تقطيع

موعد لعبة العراق والأرجنتين القادمة المقرر لها يوم 11 أكتوبر 2018 هو سؤال الكثيرين الآن من الجماهير العراقية والعربية والعالمية، حيث يستعد منتخب العراق الأول للمشاركة في نهائيات كأس أمم أسيا الإمارات 2019 من خلال المشاركة في بطولة السعودية الودية 2018، تلك البطولة التي يشارك بها منتخبات العراق والأرجنتين والسعودية والبرازيل، حيث سيلعب أسود الرافدين في تلك البطولة مباراتين الأولى ضد التانجو الأرجنتيني والثانية ستكون ضد السعودية، يذكر أن كل منتخب يشارك في بطولة السعودية 2018 سيحصل على مليون دولار إلى جانب تحمل اللجنة المنظمة للبطولة مصاريف السفر والطيران من وإلى السعودية والإقامة.

بطاقة مباراة الارجنتين والعراق:

· الفريقين : العراق والأرجنتين

· المناسبة : البطولة الرباعية الدولية

· موعد اللقاء : الخميس - 2018 - 10 - 11

· التوقيت : 9:00 م بتوقيت مكة وبغداد

· ملعب اللقاء : أستاد فيصل بن حمد

· القناة الناقلة : KSA SPORT 1 العراقية الرياضية

· معلق اللقاء : فهد العتيبي

سوف تكون مباراة العراق والأرجنتين القادمة بالسعودية هي ثاني مباريات المدير الفني الجديد لمنتخب أسود الرافدين السلوفيني كاتانيتش، حيث خاض مباراة ودية الشهر الماضي ضد منتخب الكويت وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، المباراة القادمة ستكون الثانية بين المنتخبين العراقي ونظيره الأرجنتيني حيث ألتقيا من قبل في مباراة واحدة وحقق فيها منتخب العراق الفوز بنتيجة 2-1، ترتيب منتخب الأرجنتين عالميا هو 11 بينما العراق في المركز 89.