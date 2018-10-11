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"الأمم المتحدة": هذه الدول كانت تمنع محاكمة المغتصب في هذه الحالة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:49 ص
الأمم المتحدة: هذه الدول كانت تمنع محاكمة المغتصب في هذه الحالة
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كساب أحمد
 
قال محمد الناصري، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة، إن المنطقة العربية ليست بعيدة عن النسب العالمية في الاغتصاب، لافتًا إلى أن الاغتصاب يستخدم كسلاح في دول النزاع المسلح.

وتابع "الناصري"، خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن هناك دولًا عربية مثل الأردن ولبنان والمغرب وفرنسا كانت تمنع محاكمة مرتكب جريمة الاغتصاب حال الزواج.

وأشار إلى أن هذا الأمر موجود في دولة أمريكا اللاتينية وبعض الدول الغربية، وهذا يرجع إلى النزعة الذكورية في وضع القوانين.
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