محمد الناصري: تزايد عدد حالات الاغتصاب في آخر 10 سنوات (فيديو)









قال محمد الناصري، المدير الإقليمي للهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة، إن هناك تزايد في عدد حالات الاغتصاب، خاصة في الدول التي تشهد نزاع مسلح أو حروب، لافتًا إلى أن بعض الدول تعمل على إيجاد حلول شاملة للعنف والتحرش ضد النساء.وتابع "الناصري"، خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن 11% من حالات الاغتصاب في العالم يتم الإبلاغ عنها وفقًا لدراسة خاصة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الزيادة في حالات الاغتصاب ترجع إلى عدم تطبيق القانون على المغتصبين، وطول الإجراءات القضائية.وأضاف أن الهند فرضت عقوبة الإعدام على المغتصب في محاولة منها لمنع هذه الجريمة، مضيفًا أن بعض الأزواج يقومون باغتصاب زوجاتهم من خلال إقامة العلاقة الحميمية دون رغبة الزوجة.