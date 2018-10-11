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"الصحة": من حق الوزارة مراقبة أسعار العيادات الخاصة والتأكد من عدالة القيمة المدفوعة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 12:55 ص
الصحة: من حق الوزارة مراقبة أسعار العيادات الخاصة والتأكد من عدالة القيمة المدفوعة
الدكتور علي محروس
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رقية جمال
 
قال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة االمركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، إن الوزارة ليس لها أي حق في تحديد قيمة "فيزيتا" الطبيب، ونقابة الاطباء من الممكن أن تضع اسعار إسترشادية.

وأضاف "محروس" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرة عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" على فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، وإنما الوزارة لها الحق في مراقبة أسعار العيادات الخاصة والتأكد من أنها معلنه للمريض، وحصول المريض على إيصال بالمبلغ الذي دفعه، والتأكد من عدالة القيمة المدفوعة.

وتابع أنه بالنسبة للمستشفيات والمراكز الصحية والمراكز الطبية المتخصصة تسعيرتها يتم اعتمادها مع الترخيص، ولابد من إخطار الوزارة حال تغيير هذه التسعيرة لإعتماد التسعيرة الجديدة.

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