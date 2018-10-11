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أستاذ سياسة: "اقتصاد مصر واعد.. ولديها بنية أساسية تجعلها قادرة على الانطلاق"

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 12:42 ص
أستاذ سياسة: اقتصاد مصر واعد.. ولديها بنية أساسية تجعلها قادرة على الانطلاق
الدكتور طارق فهمي - أستاذ العلوم السياسية
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر الدولة الوحيدة في الإقليم المستقرة، ولديها اقتصاد واعد.

وأضاف "فهمي" خلال حواره مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع عبر "القناة الأولى"، مساء الأربعاء، أن مصر تقدم نموذجًا في التحرك الاقتصادي.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر لديها بنية أساسية كاملة ولديها قدرة على الانطلاق، ولكنها بحاجة إلى إرادة اقتصادية.
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