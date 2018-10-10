الأولى من نوعها في العالم.. 7 معلومات عن وزارة الانتحار البريطانية

في خطوة غير مسبوقة من نوعها في أوروبا ودول العالم، قررت بريطانيا أن تنشئ وزارة جديدة للانتحار ولمعالجة المضطربين نفسيًا والمقبلين على هذه الخطوة الخطيرة، وذلك في ظل المخاوف من تصاعد معدلات الانتحار خاصة بين المراهقين، حيث سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 67% خلال الفترة بين 2010 وحتى 2017 م.





وتأتي خطوة رئيسة الوزراء البريطانية "ماي" الجادة بشأن استحداث وزارة للانتحار، وتعيين وزيرة مسؤولة عنها، بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، والذي يوافق يوم 10 أكتوبر سنويًا، وأيضًا في الوقت الذي يجتمع فيه ممثلون لـ 50 دولة في لندن اليوم الأربعاء، لحضور قمة للصحة العقلية.





وفي سياق ذلك، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات المتعلقة بوزارة الانتحار في بريطانيا، وذلك خلال السطور التالية.





1- رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، هي من طالبت باستحداث الوزارة التي تحمل اسم "وزارة منع الانتحار".





2- من المقرر أن تُسند مهام الوزارة إلى وزيرة الصحة جاكي دويل- برايس.





3- يتعين على الوزارة الجديدة أن تهتم بمتابعة الحالة النفسية للشعب البريطاني، والسعي لتقديم الدعم النفسي للفئات الأكثر عرضة للإقدام على خطوة الانتحار.





4- تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية، بتخصيص 1.8 مليون جنيه إسترليني، وذلك لضمان بقاء خط المساعدة مجاني على مدار السنوات الأربع المقبلة.





5- الخط الساخن الذي تحرص الوزارة على أن يستمر عمله بشكل مجاني، تقوم عليه جمعية "ساماريتان" الخيرية، التي تقدم النصح والإرشاد مجانًا في محاولة لخفض عدد المنتحرين بالدولة.





6- تأتي هذه الخطوة الجادة بعدما تصاعدت فيه المخاوف ببريطانيا من زيادة معدلات الانتحار، خاصة بعدما ارتفعت بنسبة 67% بين 2010 وحتى 2017م.





7- تعد أحد أبرز الأسباب أيضًا لاستحداث هذه الوزارة؛ هو أن إنجلترا تُسجل سنويًا نحو 4500 حالة انتحار، ولا يزال الانتحار هو السبب الرئيسي في وفاة الرجال تحت سن الـ 45 عامًا.



