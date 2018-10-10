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تكريم دنيا سامي في مهرجان المسرح العالمي (صور)

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:31 م
تكريم دنيا سامي في مهرجان المسرح العالمي (صور)
دنيا سامي
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الفجر الفني
 

أقيم مساء أمس ختام مهرجان المسرح العالمي، بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالجيزة، والذي شارك فيه عدد من طلاب المعهد بعروض مختلفة نالت إعجاب لجنة التحكيم.

 

وقدمت حفل الختام الفنانة الشابة دنيا سامي، حيث قام دكتور أشرف زكي بتكريمها على مجهوداتها خلال الفترة الأخيرة في العروض المسرحية ومشاركتها المتميزة في المهرجان وعرض "دراما الشحاتين" الذي لاقى نجاحاً كبيراً.

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سامي، مشاركتها في مسلسل "عوالم خفية" بطولة عادل إمام، فتحي عبدالوهاب، بشرى، مي سليم، أحمد وفيق، صلاح عبدالله، رانيا فريد شوقي، رجاء الجداوي، هبة مجدي، طارق صبري، هند عبدالحليم، سارة نور، خالد أنور، نور قدري، دنيا سامي، تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، إخراج رامي إمام.

تكريم دنيا سامي في مهرجان المسرح العالمي (صور)
تكريم دنيا سامي في مهرجان المسرح العالمي (صور)
تكريم دنيا سامي في مهرجان المسرح العالمي (صور)
تكريم دنيا سامي في مهرجان المسرح العالمي (صور)
تكريم دنيا سامي في مهرجان المسرح العالمي (صور)
تكريم دنيا سامي في مهرجان المسرح العالمي (صور)
تكريم دنيا سامي في مهرجان المسرح العالمي (صور)
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