لجنة الانضباط توقف محترف نجران 6 مباريات بسبب البصق

قررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد الكرة القدم، إيقاف فيليب سوزا لاعب نادي نجران، ست مباريات، بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي، مع إلزامه بدفع غرامة قدرها ثلاثون ألف ريال.

وأرجعت اللجنة قرارها إلى قيام اللاعب بالبصق على أحد لاعبي فريق النجوم، عقب انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

كما قررت اللجنة إلزام نادي القيصومة بدفع مبلغ عشرة آلاف ريال؛ بسبب تأخر إداريي الفريق أكثر من عشرين دقيقة في تسليم المراقب كشف بأسماء المشاركين في المباراة، وذلك في مباراة فريقهم ضد نادي النهضة التي أقيمت ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.