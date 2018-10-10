السنغال تفقد جهود كوليبالي

ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن السنغالي خاليدو كوليبالي نجم نابولي سيعود مبكرًا إلى إيطاليا قبل المشاركة مع منتخب بلاده السنغال في المباريات المقرر إقامتها في فترة التوقف الدولي والمؤهلة لتصفيات أمم أفريقيا.





وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن كوليبالي يعاني من مشاكل عضلية تمنعه عن المشاركة مع منتخب بلاده.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن كوليبالي سيخضع للفحص الطبي في نابولي وسيخضع للكشف خلال الساعات القادمة للإعلان عن تفاصيل حالته.





وبات موقف كوليبالي من المشاركة ضد أودينيزي في الكالتشيو مشكوك فيه بعد هذه الإصابة.



