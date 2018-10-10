رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نستهدف تنمية الشباب والاقتصاد المصري (فيديو)
الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:28 مأمنية فوزي
أوضحت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أن هناك العديد من الخدمات غير المالية من بداية فكرة المشروع، وكيفية استخراج المستندات، وإعداد دراسة الجدوى، والتمويل، وتسويق المنتج بكل أنواعه، والمتابعة.
وتابعت "جامع"،: "غرضنا ليس مجرد توفير خدمات مالية وغير مالية بل إقامة مشروعات وتوفير فرص عمل؛ لتنمية الشاب والمجتمع والاقتصاد المصري".
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