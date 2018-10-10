إيمي طلعت زكريا تواصل عرض "عربي منظرة" بالإسكندرية (صور)

تواصل الفنانة إيمي طلعت زكريا، مشاركتها في العرض المسرحي "عربي منظرة" مع الفنان سامح حسين، للشهر الثالث على التوالي بعد أن حقق نجاحاً كبيراً منذ بدء عرضه في أغسطس الماضي بمسرح عبدالمنعم جابر بالإسكندرية.

ويقدم العرض بعد بدء العام الدراسي الجديد الخميس من كل أسبوع، حيث عبرت إيمي عن سعادتها بالنجاح الذي حققه العرض، مشيرة إلى أن العرض دائماً كامل العدد كل خميس، معبرة عن سعادتها بالعمل مع الفنان سامح حسين والتي تعتبره أخ كبير لها نظراً للصداقة الطويلة التي تجمعه بوالدها الفنان طلعت زكريا.

عرض "عربي منظرة" بطولة سامح حسين، إيمان السيد، سلميان عيد، طاهر أبو ليلة، نادية شكري، إيمي طلعت زكريا، أحمد الحلواني، طارق جلال، هاني حسن الأسمر، شهد يسري، تأليف طارق رمضان، ديكور وملابس وائل عبدالله، ألحان محمد مصطفى، ومن إنتاج يسري الشرقاوي وعصام الدين مصطفى، إخراج هشام عطوة.