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نيفين جامع تناشد المواطنين بالتوجه لفروع جهاز المشروعات للاستفسار عن الخدمات المتاحة (فيديو)

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:26 م
نيفين جامع تناشد المواطنين بالتوجه لفروع جهاز المشروعات للاستفسار عن الخدمات المتاحة (فيديو)
الدكتورة نيفين جامع
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أمنية فوزي
 
نصحت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، جميع المواطنين والشباب والفتيات بصفة خاصة، بأن يتوجهوا لجهاز تنمية المشروعات.

ووجهت "جامع"، حديثها لـ المواطنين، قائلة: "توجهوا لأي فرع من فروع الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية لتسألوا عن الخدمات المتاحة والتي تريدونها".

وأوضحت أن المواطن يمكنه التواصل مع الجهاز عن طريق الخط الساخن 16733، متابعة: "ربنا يقدرنا إننا نساعد كل مواطن والشباب بصفة خاصة".
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