نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: مصر لديها أكبر شبكة خطوط غاز في البحر المتوسط

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مصر لديها أكبر شبكة خطوط غاز في البحر المتوسط، وبنيتها التحتية، ولديها الكثير من الإمكانيات الأخرى التي اجتذبت قبرص.



وأضاف "يوسف" خلال حواره مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع عبر "القناة الأولى"، مساء الأربعاء، أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان أتت بثمارها، موضحًا أن ترسيم الحدود تمت بعلاقات دبلوماسية بين مصر وقبرص واليونان.



وأشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين رئيس مصر وقبرص واليونان متميزة جدًا، متابعًا: "لا بديل لليونان وقبرص إلا استخدام البنية التحتية المصرية لتحسين اقتصادهم".

