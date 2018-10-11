الطالع الفلكي الخَمِيس 11/10/2018..حُظُوظ جُوبِيتَر!

**القمر فى الرّبع الأوّل ،القمر فى العقرب.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 17 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الصّرفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





*اليوم 1 بَابَة قبطى، 10 تشرين أوّل رُومى ، 2 صَفَر ، سلبى للغاية ،أداء العبادات بإخلاص ومُساعدة الفقراء والمُحتاجين مُشدّد عليه اليوم فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: -دَنَا ضَليع فاللغة الهنديّة،سُمّا أنا واكل مَنْجَة هندى،مِسْتَحَمّى فَحَمّام هندى ، شارب تمر هندى.(فؤاد المُهندس من فيلم رجل فى العالم-1972)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(النّجمة المصريّة الفرعونيّة ، الشّعرى اليَمَانِيّة)

السّنة القبطيّة ذات الأصل الفرعونى تعتمد فى تقويمهاعلى ظهورنجمة شديدة اللمعان هى الشّعرى اليمانيّة ، سيريس ، نجم ألفا ، سِبْدِتْ وهذه النجمة تتجه نحوها الأهرامات بالجيزة والنجوم الثلاث فوق رؤس الأهرامات نجمات أوريون الثلاث على شكل سهم يُشير للنجمة المقصودة، تظهرفى شهر سبتمبر من كل عام قبالة أنف أبى الهول لتعاود الظهور مرة أخرى فى نفس المكان بعد 365 يوم، بداية ظهورها يتصادف دائماً أبداً مع فيضان النّيل لذا تمّ تقسيم مواسم الزراعة المصرية الثلاث مع ظهورها وعلى أساس أسماء فى الثقافة الفرعونيّة ، التقويم يعمل بنعومة فائقة على ضفاف النيل وبانتظام شديد منذ ستة آلاف عام على أقل تقدير وحتى اليوم.





1- (توت – بابه- هاتور- كهيك) ---- (آخِتْ/أشهر الفيضان)





2- (طوبه- أمشير- برمهات- برموده) --- (بِرِيتْ/أشهر الإنبات ونموّ الزّرع)





3- (بشنس-بؤونة- أبيب-مِسْرى) ---- (شُمُو/أشهر الحصاد-الصّيف)





اليوم بمشيئة الله تَعَالى هو أول يوم لثانى شهرمن مُوسم الغَمْرفيضان النّيل ، بابه قد تكون التسمية منسوبة للكلمة بى نِتْ رِتْ وتعنى بالمصريّة القديمة خَالِقْ الزّرع سُبْحَانَهُ وتَعَالى ، حيث تبدأ الأرض بالإخضرار بعد فيضان الشهرالفائت ، كما أن التسمية قد تكون منسوبة لبتاح وتعنى (مُهندس عمارة الكون/المُهندس الأعظم سُبْحَانَهُ وتَعَالى) يتوجّه المصريّون بالشكرللخالق على ماصَنَعَهُ لنا من هندسة إعجازيّة والوقت مُناسب لنا للبدء بأعمال البناء والتشييد بعد أن قمنا بسقى الأرض بالماء وفى إنتظار نموّالزّرع ، من أمثلته المصريّة إن جَهْ بابَه أدخل واقفل البوّابة ، دلالة على بدء الشتاء والبرد ، أشهر محاصيله الرّمّان.





*(المُشترى ينتقل لبُرج العقرب - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى المُشترى من بُرج الميزان لبُرج العقرب فى الثالثة و45 دقيقة عصراً على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان، وسوف يظل فيه لينتقل لبُرج القوس فى الواحدة و 50 دقيقة فجر 5 أكتوبر 2019 ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة...

(الشمس) ----- فى العذراء.(تنتقل للميزان فى 17 أكتوبر)

(عطارد) ----- فى الميزان.(ينتقل للعقرب 26 أكتوبر)

(الزّهرة) ----- فى الميزان.(تنتقل للعقرب فى 1 يناير 2019)

(القمر) ------ فى الميزان.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 6 نوفمبر)

(زُحل) ------- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 24 يناير 2020)

(المُشترى)--- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 5 أكتوبر 2019)





المُشترى يرمز للثروة والحظوظ السعيدة والمكانة الإجتماعية الراقية/البريستيج وأيضاً القِيَم الأخلاقية الراقية والإلتزام بالتعاليم الرّوحيّة ، يقوم المُشترى بزيارة كل برج مرّة واحدة كل عام فيمكث فى كل برج سنة واحدة فقط (لهذا السبب فى التنجيم الصينى فالحظ يبتسم لكل شخص على الأقل مرّة كل 12 سنة) وتأثير دخول المشترى كوكب الحظوظ ينسحب على الأبراج المائية الثلاث السرطان العقرب والحُوت ، والترابية الثور والعذراء والجدى وعلي مواليد تلك البروج التفاؤل والإستبشار بتحول إيجابى فى حياتهم ،كان حلول المشترى منذ 12 سنة فى العقرب فى الفترة من 27 اكتوبر 2006 حتى خروجه فى 21 نوفمبر 2007 ،بإمكانك تذكر أحداث تلك الفترة الماضية فحتى إن كانت سلبية بإمكانك تذكر كيف تغلبت عليها ، برج العقرب يرمز لما تحت البحر وخلف الأبواب المغلقة ودخول المشترى للعقرب يُبشّر بدخول الضوء والسعادة للمناطق الخفيّة من حياتك كفرصة عمل تحلم بها أو حل لمشكلة نفسية أو مالية مُزمنة ، العقرب يرمز للعلاقات الزوجية كونه يعبر عن نقل سائل من جسد لآخر لذلك بإمكان توقع الزّواج لعزّاب مواليد العقرب والسرطان والحوت أو ولادة طفل جديد للمُتزوجين منهم ، المُشترى يُسمّى غُورو المُعلّم فى ثقافة التنجيم الهندى لذا فالعودة لمقاعد الدراسة أو تعلية الدرجات العلمية والتحصل على ألقاب بروفسير والتى تزيد من لمعان بريستيجك ومكانتك الإجتماعية كلها واردة خلال العام الذى يمكثه المُشترى ببرج العقرب ، بمشيئة الله تَعَالى.









*11 أكتُوبر

يُوافق ذكرى ميلاد نجم السّينما الهنديّة أميتاب باتشان ليتم بمشيئة الله تَعَالى 76 عاماً فكل عام وهو بألف خير ، باتشان إبن لشاعر من ولاية أوتار براداش ووالدته من البنجاب و دخل لمجال الفن بتشجيع من والدته التى درست المسرح لكنها فضلت أن تكون رَبّة منزل ، له شقيق واحد ومتزوّج من الفنانة جايا بهادورى وله إبن فنان /أبيشاك باتشان والمتزوّج من الفناة وملكة جمال الهند والعالم أشواريا راى ، وإبنة واحدة تُسمّى سويتا هى زوجة لرجل أعمال، تبرّع بـ 61000 دولار لدفع ديون المُزارعين الغارمين وتحريرهم منها وقام بسرد مشاكلهم فى العديد من أفلامه، 37000 دولارلجمعيّة رعاية الأطفال الصغارالإناث ، كما أنه الوجه الرّسمى لحملة إنقاذ النمور الهنديّة ، أميتاب تعنى الضّوء الذى لاينطفئ ،هذه هى الأسماء المُسَاوية للقِيَم الحسابيّة لإسم أميتاب هارفانش راى باتشان وإسم الشهرة أميتاب باتشان ، مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات توجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(خيال)،(ساحر)،(حياة غيرعاديّة)،(مُعتدل ومُتوازن)،(خاتم ذهبى)،(أسد ونعجة)، (قبلات بالفم)،(تمّوز)،(لامع)،(مسائل رياضيّات)،(إبن نجمة الصباح)،(الحياة درسٌ فى الحُبّ).





*إخترت لك من قنَاة يُوتيُوب

باقة من أغانى الأفلام الهندية ورغم عدم المعرفة بمعانى الكلمات إلا أن مُوسيقى الأغانى مُريحة خفيفة على الأذن ومألوفة غالباً تكون شاهدت أحدها على الأقل.





1-Best Hits Of Madhuri Dixit | Evergreen Hindi Songs | Jukebox

2-Madhuri Dixt Top 10 Blockbuster Songs Collection Jukebox | 90's Superhit Hindi Songs Collection

3-Romantic Love Songs Jukebox | Pehla Pehla Pyar and Other Popular Hindi Love Songs

4-Official: 90's Romantic Songs | Bollywood Romantic Songs









*** إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: عليك وضع لافتة ممنوع الإقتراب أوالإزعاج على باب مكتبك لتنتهى من كافة أعمالك المتأخرة ، لا تلجأ للطرق المُختصرة أو مفهوم الفهلوة.





برج الثور: الأجواء مُناسبة للترفيه عن نفسك بلقاء مع الأصدقاء القدامى أو التواصل مع الأقارب وصِلَة الرّحم،هذا يشمل تقديم مساعدة لمحتاج.

برج الجوزاء: إبتعد عن الثرثرة الزّائدة فقد يستمسك أحدهم عليك خطأ كلامى أو أن تكشف عن أحد أسرارك بزلّة لسان ، خير الكلام ما قَلّ و دَلّ.





برج السّرطان: إنغمس فى عملك بجدٍ وإجتهاد بعيداً عن مشاكل الآخرين ، هى لقمة عيشك وأنت لا تحتاج لتذكيرك بأهميتها لتأمين نفقات أسرتك.





برج الأسد: قد تُتاح لك الفرصة للتواصل مع مديرك أو مع شخص خدوم لتستفيد منه ، حاول إنتقاء ألفاظك جيّداً فى حديثك مع الآخرين.





برج العذراء: البكاء على جروح الماضى العاطفية أوخسائرك المالية ليست من صفاتك، لست من النوع الضعيف فلا تتقمّص دورالضحيّة المغلوب على أمرها.





برج الميزان: مُكافآت ومكتسبات تتحصّل عليها بمشيئة الله تَعَالى تُشعرك بصدق المثل القائل من جَدّ وَجَد ، بادر بالتصدّق على فقير مُحتاج.





برج العقرب: رغبتك فى الغناء مُرتفعة حتى إن لم تكن تستحم، هذا يعنى بحثك عن نصفك الحلو باجتهاد إن كنت عازباً ، وتأدية واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً.





برج القوس: التوتّرات النفسية قد تسبب تساقط الشعر، بفضل الله تَعَالى فاليوم قد تتمكن من إنهاء مشكلة نَغّصت عيشك بحصولك على الحل النهائى دون ذيول.





برج الجدي: أنت مدعوّ لتأمين نفسك من حماقات الآخرين بعدم تفويضهم بأداء عملك والتى قد تورطك فى مشاكل وظيفيّة ، ماحكّ جلدك مثل ظفرك.

برج الدّلو: ليس كل من حولك يتميّزون بالإتزان العقلى وعليك تحمّل سخافات البعض لتسير الحياة ، هذا يشمل دهماء قد تقابلهم فى الطريق.