زي النهاردة بتاريخ 11 - 10 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 11 - 10 - 2018

** أحداث





* 1138 - وقوع زلزال حلب الكبير والذي يعتبر رابع أكبر زلزال مسبب للوفيات في التاريخ.





* 1516 - تنصيب المملوك طومان باي سلطانًا على مصر خلفًا للسلطان قانصوه الغوري الذي قتل في معركة مرج دابق.





1727 - تتويج جورج الثاني وكارولين أميرة أنسبش ملكًا وملكة لمملكة بريطانيا العظمى.





1910 - الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت يصبح أول رئيس في العالم يطير بالطائرة وذلك لمدة أربع دقائق في طائرة من صنع الأخوان رايت في ولاية ميزوري.





1963 - الأمم المتحدة تدين سياسة القمع في جنوب أفريقيا.





1973 - القوات العراقية تدخل رسميًا بالمشاركة في حرب أكتوبر.





1975 - بث أول حلقة لساترداي نايت لايف على هيئة الإذاعة الوطنية.





1977 - اغتيال رئيس الجمهورية العربية اليمنية المقدم إبراهيم محمد الحمدي.





1986 - عقد لقاء قمة هو الثاني بين الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف في ريكيافيك.





1991 – تفكيك جهاز الاستخبارات السوفيتية / كي جي بي.





1994 - كتائب القسام تقوم بعملية خطف لجندي صهيوني يدعى نخشون فاكسمان.





2012 - الأكاديمية السويدية تعلن فوز الكاتب الصيني مو يان بجائزة نوبل للآداب لعام 2012 لمزجه القصص الشعبي والتاريخ والمعاصرة بواقعية تتسم بالهلوسة.





2015 - الرئيس الغيني ألفا كوندي يفوز بِولايةٍ ثانية بعد حيازته 57.85% من الأصوات في الانتخابات الرئاسيَّة.





2015 - الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يفوز بِولايةٍ خامسة بعد حُصوله على 84% من الأصوات في الانتخابات الرئاسيَّة.









** مواليد





* 1335 - تايجو ملك جوسون، حاكم كوريا.





* 1616 - أندرياس جريفوس، شاعر وأديب ألماني.





* 1671 - فريدريك الرابع ملك الدنمارك.





* 1884 - فريدريش بيرغيوس، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1931.





* 1884 - إليانور روزفلت، سياسية أمريكية وزوجة الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت والسيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة.





* 1885 - فرنسوا مورياك، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1952.





* 1904 - أنور وجدي، ممثل مصري.





* 1922 - كمال الطويل، ملحن مصري.





* 1932 - رفعت السعيد، سياسي مصري.





* 1937 - بوبي تشارلتون، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.





* 1942 - أميتاب باتشان، ممثل هندي.





* 1944 - رودني مارش، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.





* 1947 - لوكاس باباديموس، رئيس وزراء اليونان.





* 1953 - ديفيد مورس، ممثل أمريكي.





* 1956 - نيكادور دوارتي فروتوس، رئيس باراغواي.





* 1961 - عمرو دياب، مغني مصري.





* 1963 - الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية.





* 1966 - فهيد الديحاني، لاعب رماية كويتي.





* 1967 - توني شيمل، مذيع ومعلق أمريكي.





* 1970 - شين تي يونغ، لاعب ومدرب كرة قدم كوري جنوبي.





* 1977 - خالد القيش، ممثل سوري.





* 1977 - أحمد صفوت، ممثل مصري.





* 1977 - ماثيو بومر، ممثل أمريكي.





* 1978 - كالي، لاعب كرة قدم أنغولي.





* 1980 - توموكازو سغيتا، ممثل أداء صوتي ياباني.





* 1982 - مجد نعيم، ممثلة سورية.





* 1983 - رسلان بونوماريوف، لاعب شطرنج أوكراني.





* 1985 - ألفارو فيرنانديز لاعب كرة قدم أوروغواني.





* 1987 - مايك كونلي جونيور لاعب كرة سلة أمريكي.





* 1989 - هنري لاو مغني وعازف كمان وبيانو كندي صيني.





* 1990 - سباستيان روده لاعب كرة قدم ألماني.









** وفيات





* 1303 - بونيفاتشي الثامن، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.





* 1347 - لويس الرابع، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.





* 1424 - يان جيجكا، جنرل تشيكي.





* 1889 - جيمس بريسكوت جول، عالم فيزياء إنجليزي.





* 1896 - أنطون بروكنر، موسيقي نمساوي.





* 1924 - إسماعيل المحلاتي، فقيه مسلم إيراني.





* 1963 - إديث بياف، مغنية فرنسية.





* 1977 - إبراهيم محمد الحمدي، رئيس الجمهورية العربية اليمنية.





* 1989 - حمدان بن محمد بن خليفة آل نهيان، وزير إماراتي سابق.





* 1989 - ماريون كينج هوبرت، عالم جيوفيزياء أمريكي.





* 1992 - محمد محمود الصواف، عالم وداعية إسلامي عراقي ومؤسس الإخوان المسلمون في العراق.





* 2008 - يورج هايدر، سياسي نمساوي.





* 2012 - مصطفى الأسمر، قاص وروائي مصري.





* 2013 - ماريا دي فيوتا، سائقة فورمولا 1 إسبانية.





* 2013 - وديع الصافي، مغني وملحن لبناني.





* 2017 - محمد راضي، مخرج مصري.









** أعياد ومناسبات





* عيد الثورة في جمهورية مقدونيا.



