زي النهاردة بتاريخ 11 - 10 - 2018
الخميس 11/أكتوبر/2018 - 12:00 ص
*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 11 - 10 - 2018
** أحداث
* 1138 - وقوع زلزال حلب الكبير والذي يعتبر رابع أكبر زلزال مسبب للوفيات في التاريخ.
* 1516 - تنصيب المملوك طومان باي سلطانًا على مصر خلفًا للسلطان قانصوه الغوري الذي قتل في معركة مرج دابق.
1727 - تتويج جورج الثاني وكارولين أميرة أنسبش ملكًا وملكة لمملكة بريطانيا العظمى.
1910 - الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت يصبح أول رئيس في العالم يطير بالطائرة وذلك لمدة أربع دقائق في طائرة من صنع الأخوان رايت في ولاية ميزوري.
1963 - الأمم المتحدة تدين سياسة القمع في جنوب أفريقيا.
1973 - القوات العراقية تدخل رسميًا بالمشاركة في حرب أكتوبر.
1975 - بث أول حلقة لساترداي نايت لايف على هيئة الإذاعة الوطنية.
1977 - اغتيال رئيس الجمهورية العربية اليمنية المقدم إبراهيم محمد الحمدي.
1986 - عقد لقاء قمة هو الثاني بين الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف في ريكيافيك.
1991 – تفكيك جهاز الاستخبارات السوفيتية / كي جي بي.
1994 - كتائب القسام تقوم بعملية خطف لجندي صهيوني يدعى نخشون فاكسمان.
2012 - الأكاديمية السويدية تعلن فوز الكاتب الصيني مو يان بجائزة نوبل للآداب لعام 2012 لمزجه القصص الشعبي والتاريخ والمعاصرة بواقعية تتسم بالهلوسة.
2015 - الرئيس الغيني ألفا كوندي يفوز بِولايةٍ ثانية بعد حيازته 57.85% من الأصوات في الانتخابات الرئاسيَّة.
2015 - الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يفوز بِولايةٍ خامسة بعد حُصوله على 84% من الأصوات في الانتخابات الرئاسيَّة.
** مواليد
* 1335 - تايجو ملك جوسون، حاكم كوريا.
* 1616 - أندرياس جريفوس، شاعر وأديب ألماني.
* 1671 - فريدريك الرابع ملك الدنمارك.
* 1884 - فريدريش بيرغيوس، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1931.
* 1884 - إليانور روزفلت، سياسية أمريكية وزوجة الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت والسيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة.
* 1885 - فرنسوا مورياك، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1952.
* 1904 - أنور وجدي، ممثل مصري.
* 1922 - كمال الطويل، ملحن مصري.
* 1932 - رفعت السعيد، سياسي مصري.
* 1937 - بوبي تشارلتون، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.
* 1942 - أميتاب باتشان، ممثل هندي.
* 1944 - رودني مارش، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.
* 1947 - لوكاس باباديموس، رئيس وزراء اليونان.
* 1953 - ديفيد مورس، ممثل أمريكي.
* 1956 - نيكادور دوارتي فروتوس، رئيس باراغواي.
* 1961 - عمرو دياب، مغني مصري.
* 1963 - الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية.
* 1966 - فهيد الديحاني، لاعب رماية كويتي.
* 1967 - توني شيمل، مذيع ومعلق أمريكي.
* 1970 - شين تي يونغ، لاعب ومدرب كرة قدم كوري جنوبي.
* 1977 - خالد القيش، ممثل سوري.
* 1977 - أحمد صفوت، ممثل مصري.
* 1977 - ماثيو بومر، ممثل أمريكي.
* 1978 - كالي، لاعب كرة قدم أنغولي.
* 1980 - توموكازو سغيتا، ممثل أداء صوتي ياباني.
* 1982 - مجد نعيم، ممثلة سورية.
* 1983 - رسلان بونوماريوف، لاعب شطرنج أوكراني.
* 1985 - ألفارو فيرنانديز لاعب كرة قدم أوروغواني.
* 1987 - مايك كونلي جونيور لاعب كرة سلة أمريكي.
* 1989 - هنري لاو مغني وعازف كمان وبيانو كندي صيني.
* 1990 - سباستيان روده لاعب كرة قدم ألماني.
** وفيات
* 1303 - بونيفاتشي الثامن، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
* 1347 - لويس الرابع، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
* 1424 - يان جيجكا، جنرل تشيكي.
* 1889 - جيمس بريسكوت جول، عالم فيزياء إنجليزي.
* 1896 - أنطون بروكنر، موسيقي نمساوي.
* 1924 - إسماعيل المحلاتي، فقيه مسلم إيراني.
* 1963 - إديث بياف، مغنية فرنسية.
* 1977 - إبراهيم محمد الحمدي، رئيس الجمهورية العربية اليمنية.
* 1989 - حمدان بن محمد بن خليفة آل نهيان، وزير إماراتي سابق.
* 1989 - ماريون كينج هوبرت، عالم جيوفيزياء أمريكي.
* 1992 - محمد محمود الصواف، عالم وداعية إسلامي عراقي ومؤسس الإخوان المسلمون في العراق.
* 2008 - يورج هايدر، سياسي نمساوي.
* 2012 - مصطفى الأسمر، قاص وروائي مصري.
* 2013 - ماريا دي فيوتا، سائقة فورمولا 1 إسبانية.
* 2013 - وديع الصافي، مغني وملحن لبناني.
* 2017 - محمد راضي، مخرج مصري.
** أعياد ومناسبات
* عيد الثورة في جمهورية مقدونيا.
* اليوم العالمي للفتيات.
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