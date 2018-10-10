مرسيدس تحول الجيل الأول من C-Class إلى الجيل الحالي في 35 ثانية! (فيديو)

أطلقت مرسيدس فيديو تظهر فيه الجيل الأول من C-Class وهي تسير بإحدى الطرق السريعة, ثم قامت بتحويلها الى الجيل الرابع والجديد منها بإستبدال القطع أثناء سيرها.





أطلقت مرسيدس الجيل الاول من C-Class في عام 1993, ومنذ ذلك الوقت إستمرت C-Class بأناقتها و عصريتها في جميع مراحل أجيالها والتي أستمرت مرسيدس بنهجها عبر الجيل الحالي والذي كشف عنه في عام 2014.



