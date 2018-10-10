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مرسيدس تحول الجيل الأول من C-Class إلى الجيل الحالي في 35 ثانية! (فيديو)

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:03 م
مرسيدس تحول الجيل الأول من C-Class إلى الجيل الحالي في 35 ثانية! (فيديو)
مرسيدس C-Class
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أطلقت مرسيدس فيديو تظهر فيه الجيل الأول من C-Class وهي تسير بإحدى الطرق السريعة, ثم قامت بتحويلها الى الجيل الرابع والجديد منها بإستبدال القطع أثناء سيرها.

أطلقت مرسيدس الجيل الاول من C-Class في عام 1993, ومنذ ذلك الوقت إستمرت C-Class بأناقتها و عصريتها في جميع مراحل أجيالها والتي أستمرت مرسيدس بنهجها عبر الجيل الحالي والذي كشف عنه في عام 2014.

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