مرسيدس تحول الجيل الأول من C-Class إلى الجيل الحالي في 35 ثانية! (فيديو)
الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:03 م
أطلقت مرسيدس فيديو تظهر فيه الجيل الأول من C-Class وهي تسير بإحدى الطرق السريعة, ثم قامت بتحويلها الى الجيل الرابع والجديد منها بإستبدال القطع أثناء سيرها.
أطلقت مرسيدس الجيل الاول من C-Class في عام 1993, ومنذ ذلك الوقت إستمرت C-Class بأناقتها و عصريتها في جميع مراحل أجيالها والتي أستمرت مرسيدس بنهجها عبر الجيل الحالي والذي كشف عنه في عام 2014.
المزيد عن: مرسيدس C Class مرسيدس عربيه عربية عربيات سياره سيارة سيارات السيارات الجيل الرابع C Class الجيل الاول C Class اخبار السيارات