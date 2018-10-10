أمريكا وأوروبا تحققان في اختراق آلاف الحسابات بـ"جوجل"

تحقق ولايتان أمريكيتان على الأقل، ودولتان عضوان بالاتحاد الأوروبي في اختراق تعرضت له "ألفابت" الشركة الأم لجوجل، ربما يكون كشف بيانات حسابات خاصة لما لا يقل عن 500 ألف مستخدم.

وتأتي التحقيقات بعد إعلان جوجل، يوم الاثنين، إنها ستغلق نسخة المستهلكين من شبكة جوجل بلاس، وستشدد سياساتها المتعلقة بمشاركة البيانات، بعد اختراق من المحتمل أنه كشف بيانات المستخدمين بما في ذلك الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني والمهنة والنوع والسن.

وقالت جاسلين سيفيرنانس، المتحدثة باسم المدعي العام في كونيتيكت "نحن على دراية بالبلاغات العامة المتعلقة بهذا الأمر، ونبذل جهودًا حاليًّا لفهم طبيعة وسبب التسلل، وما إذا كان تم الكشف عن معلومات خساسة والخطوات التي يجب أن تتخذ أو المطلوبة للحيلولة دون حدوث تسلل مشابه في المستقبل".

وقالت جوجل إنه تم اكتشاف الأمر وإصلاحه في مارس، في إطار مراجعة لكيفية مشاركة جوجل البيانات مع تطبيقات أخرى. وتوصلت مراجعة الشركة إلى أنه لم يستغل أي مطور برمجيات البيانات أو يسيء استخدامها.