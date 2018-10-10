وزير الشباب يدعم "اتحاد أثقال المكفوفين" بنصف مليون جنيه

فى استجابتها لـ"آخر النهار"، أعلنت وزارة الشباب والرياضة دعمها للاتحاد المصرى للمكفوفين، ومنحهم مبلغ نصف مليون جنيه للمشاركة فى بطولة العالم لرفع الاثقال للمكفوفين بمدينة الأقصر.



وقال الدكتور محمد فوزى، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، فى تصريحات تلفزيونية ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، عبر فضائية النهار، إن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، استجاب لما عرضه "البرنامج"، وقرر دعم اتحاد المكفوفين بمبلغ نصف مليون جنيه للمشاركة فى بطولة الأقصر، مؤكدًا دعمه لجميع الألعاب فى مصر.



وأضاف أن وزير الشباب والرياضة يولي اهتمامًا كبيرًا خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، وأبدى استعداده لمقابلة أعضاء الاتحاد المصرى للمكفوفين.



يأتى هذا بعد لحظات من استضافة "آخر النهار" منتخب مصر لرفع الأثقال للمكفوفين، وتصريحات الدكتور أحمد عوين، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للمكفوفين، حول المشكلات التى تهدد بطولة الأقصر، وتأكيده أن الاتحاد يكاد يكون مُعدمًا من الناحية المادية، ودعم وزارة الشباب غير كافى، مضيفًا: "إحنا مديونين لطوب الأرض؛ بنستلف من مصر كلها والاتحاد العربى".